Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı

Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı

Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı (2)KASA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Serik ilçesinde, bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın, depoya ulaşmadan söndürüldü.

10.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:19

Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı (2)

KASA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

'nın ilçesinde, bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın, depoya ulaşmadan söndürüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arasöz ve Serik Belediyesi'ne ait su tankeriyle müdahale edilen yangın, maddi hasara yol açtı. Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı
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