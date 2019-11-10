Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı
Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı (2)KASA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Serik ilçesinde, bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın, depoya ulaşmadan söndürüldü.
Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı (2)
KASA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Antalya'nın Serik ilçesinde, bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın, depoya ulaşmadan söndürüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arasöz ve Serik Belediyesi'ne ait su tankeriyle müdahale edilen yangın, maddi hasara yol açtı. Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
Haber Videosu: Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı