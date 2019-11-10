Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı

Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın çıktı.

10.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:24
Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı

ANTALYA'nın ilçesinde, bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangın, saat 15.00 Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşmasıyla başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki otluk alana da sıçradı. Yanan kasaların yoğun dumanı, ilçenin birçok noktasından görüldü.Yangını görenlerin vermesi üzerine bölgeye , ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
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