Yanan Otomobilini Bırakıp Kaçtı

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Bulgar plakalı otomobil, seyir halinde alev aldı. Adı henüz belirlenemeyen sürücü, olay yerinden kaçarken, araç kısa sürede yanarak küle döndü.



Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na giden CT 7222 AT plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kimliği henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü yol kenarına çektiği aracı Yıldırım Mahallesi Sarıbayır mevkiinde bırakıp başka bir araçla olay yerinden uzaklaştı.



Yol kenarında alev alan otomobili görenlerin ihbarıyla gelen Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kül oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - Edirne