YANAN OTOMOBİLİN YAKININDA, ÇUKURDA 2 ARKADAŞ ÖLÜ BULUNDU - Haberler
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YANAN OTOMOBİLİN YAKININDA, ÇUKURDA 2 ARKADAŞ ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, 3 gündür haber alınamayan İbrahim Canmaya (23) ve arkadaşı Harun Özyer'in (25), yakılan otomobillerinin yakınında, çukurda cesetleri bulundu.

GAZİANTEP'te, 3 gündür haber alınamayan İbrahim Canmaya (23) ve arkadaşı Harun Özyer'in (25), yakılan otomobillerinin yakınında, çukurda cesetleri bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Karkamış ilçesi kırsal Gürçay Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tarlada çalışan vatandaşlar, bölgede yanmış bir otomobili görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobilin, 3 gün önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan İbrahim Canmaya ve Harun Özyer'in kullandığı araç olduğu belirlendi. Ekipler çevrede yaptıkları aramada, yanan otomobilin yakınındaki bir tarlada açılan çukurda İbrahim Canmaya ve Harun Özyer'in cansız bedenlerini buldu. Başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilen İbrahim Canmaya ve Harun Özyer'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Canmaya ve Özyer'in cenazeleri, toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

YANAN OTOMOBİLİN YAKININDA, ÇUKURDA 2 ARKADAŞ ÖLÜ BULUNDU

YANAN OTOMOBİLİN YAKININDA, ÇUKURDA 2 ARKADAŞ ÖLÜ BULUNDU

YANAN OTOMOBİLİN YAKININDA, ÇUKURDA 2 ARKADAŞ ÖLÜ BULUNDU

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