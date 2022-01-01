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YANAN OTOMOBİLİN BAGAJINDAN CESET ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, otoparkta ateşe verilen otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu.

GAZİANTEP'te, otoparkta ateşe verilen otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu.

Sanayi Mahallesi'nde sabah saatlerinde hurda araçların bulunduğu otoparkta bir otomobilin yandığını gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, yanan otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset, incelemenin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YANAN OTOMOBİLİN BAGAJINDAN CESET ÇIKTI

YANAN OTOMOBİLİN BAGAJINDAN CESET ÇIKTI

YANAN OTOMOBİLİN BAGAJINDAN CESET ÇIKTI

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