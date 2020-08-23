Yanan otomobili beton mikseri söndürdü
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Yanan otomobili beton mikseri söndürdü

Yanan otomobili beton mikseri söndürdü Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak yanmaya başlayan otomobil, yoldan geçen beton mikserinin suyu ile söndürüldü.

23.08.2020 20:44 | Son Güncelleme: 23.08.2020 20:48

Yanan otomobili beton mikseri söndürdü

BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak yanmaya başlayan otomobil, yoldan geçen beton mikserinin suyu ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Gülümbe Mahallesinden Bilecik istikametine 11 AB 758 plakalı otomobil ile yolculuk yapan Ferhat D. isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Yeni Hastane mevkiinde yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile birden yanmaya başlayan otomobile yoldan geçen beton mikserinin suyu ile müdahale edildi. Yanan araç bir müddet sonra kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanan araca soğutma çalışmasının ardından kazalı otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Yanan otomobili beton mikseri söndürdü

Kaynak: İHA

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