Yanan Otomobilden Son Anda Kurtuldular

Düzce'nin Akcakoca ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araçta bulunan 7 kişi yara almadan kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre, D-655 karayolu Akçakoca'da Düzce istikametine gitmekte olan 81 EP 808 plakalı Naciye Arslan idaresindeki otomobil motor kısmından tutuştu. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu araç kullanılamaz hale gelirken 3'ü çocuk olan 7 kişilik aile yara almadan kurtuldu. Yangın sırasında trafik, çift taraflı polis ekiplerince durduruldu.



D-655 karayolunda uzun kuyruklar oluştu. - DÜZCE