Yanan Otomobilden Son Anda Kurtuldular

Yanan Otomobilden Son Anda Kurtuldular

Düzce’nin Akcakoca ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Yanan Otomobilden Son Anda Kurtuldular

Düzce'nin Akcakoca ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araçta bulunan 7 kişi yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, D-655 karayolu Akçakoca'da Düzce istikametine gitmekte olan 81 EP 808 plakalı Naciye Arslan idaresindeki otomobil motor kısmından tutuştu. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu araç kullanılamaz hale gelirken 3'ü çocuk olan 7 kişilik aile yara almadan kurtuldu. Yangın sırasında trafik, çift taraflı polis ekiplerince durduruldu.

D-655 karayolunda uzun kuyruklar oluştu. - DÜZCE