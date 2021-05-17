Yanan otomobilden son anda çıktı; hayati tehlikesi var
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Yanan otomobilden son anda çıktı; hayati tehlikesi var

Yanan otomobilden son anda çıktı; hayati tehlikesi var
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken otomobilinin motorundan alev çıkan İbrahim K. (65), panikle refüje çarptı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken otomobilinin motorundan alev çıkan İbrahim K. (65), panikle refüje çarptı. Alevlerin yayıldığı otomobilinden son anda çıkan İbrahim K., ağır yaralandı. İbrahim K.'de üçüncü derecede yanık olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Tarsus-Adana istikameti D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü yakınında meydana geldi. İbrahim K. (65), seyir halindeyken otomobilinin ön kaputundan alevler çıktığını görünce paniğe kapıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı refüje çarpan İbrahim K., alevlerin sardığı otomobilinden kendisini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar, İbrahim K.'nın elbiselerini yangın tüpü ve battaniyelerle söndürdü. 

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan araca müdahale ederek, söndürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan İbrahim K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim K.'de üçüncü derecede yanık olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yangın nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Yanan otomobilden son anda çıktı; hayati tehlikesi var
Yanan otomobilden son anda çıktı; hayati tehlikesi var
Yanan otomobilden son anda çıktı; hayati tehlikesi var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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