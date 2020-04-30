Yanan otomobilden ağır yaralı kurtarılan Çınar'ın, hayati tehlikesi sürüyor
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Yanan otomobilden ağır yaralı kurtarılan Çınar'ın, hayati tehlikesi sürüyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir dinlenme tesisinde annesinin park ettiği otomobilde çıkan yangında ağır yaralanan Çınar Umutlu'nun (3) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yanan otomobilden ağır yaralı kurtarılan Çınar'ın, hayati tehlikesi sürüyor
30.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:32

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir dinlenme tesisinde annesinin park ettiği otomobilde çıkan yangında ağır yaralanan Çınar Umutlu'nun (3) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

İnegöl'den Ankara yönüne giden Dilan Umutlu (25), 16 AGC 117 plakalı otomobili ile yol üzerindeki bir dinlenme tesisine girdi. Oğlu Çınar'ı araçta bırakan Dilan Umutlu, tesis binasına girdi. Bu sırada otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, tesis sahibi Asım Akkoyun, otomobildeki Çınar Umutlu'nun ağlama sesini duyup, yardıma koştu. Akkoyun, küçük Çınar'ı araçtan çıkardı. Çınar Umutlu ile kollarında yanıklar oluşan Asım Akkoyun, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ciddii olan küçük Çınark, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Bu arada, Asım Akkoyun'un Çınar Umutlu'yu kurtardığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Çınar Umutlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Küçük Çınar'ın yoğum bakımda gözlem altında tutulduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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