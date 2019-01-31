Yanan otomobildeki yaralılar son anda kurtarıldı

GAZİANTEP - Kaza yaparak alev alan otomobilde sıkışan 3 kişi, çevredekilerin müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Gaziantep- Osmaniye karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şahinbey ilçesine bağlı Bayatlı kırsal Mahallesinden çalışmak için Gaziantep merkeze gelen Nadir Ş.'nin kullandığı 38 VL 104 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kum ocağı yakınlarındaki virajda kayarak aynı yöne gitmekte olan Osman K.'nin kullandığı 27 C 4050 kamyonete yandan çarparak altına girdi. Otomobil çarpmanın etkisiyle içerisindeki Nadir Ş., Cemal Ş. ve Ökkeş Ş. ile birlikte alev alarak yanmaya başlarken kamyonetteki 2 kadın ise yola savruldu. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıları yanan otomobilden çıkartmayı başardı. Yangın yapılan müdahalenin ardından söndürülürken yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yoldaki kamyonet ise polis ve vatandaşlar tarafından iteklenerek yolun kenarına götürülmeye çalışıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nadir Ş., Cemal Ş. ve Ökkeş Ş.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA