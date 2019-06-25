Yanan otomobildeki engelli genç ağır yaralandı

Adana'da yakınlarının hastane otoparkındaki otomobilde yalnız bıraktığı engelli genç, araçta çıkan yangında ağır yaralandı.

Yüreğir Devlet Hastanesine hasta yakınlarını ziyaret etmek için gelen bir aile, bedensel engelli çocukları Mustafa Eker'i (24), hastane otoparkına park ettikleri 06 DL 5934 plakalı otomobilde yalnız bırakarak ayrıldı.

Bir süre sonra araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracın yandığını gören vatandaşların bildirmesi üzerine, hastanenin güvenlik görevlileri ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, içindeki engelli genci kurtardı.

Hastanenin acil servisine kaldırılan engelli genç, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay anında engelli gencin ayağının iple bağlı olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, engelli gencin kurtarılmasını sağlayan güvenlik görevlilerinden biri de ellerinden yanarak yaralandı.

Tedavi altına alınan engelli gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın görgü tanığı Emrah Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulunduğunu, ardından itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğini belirterek, "Camı kırıp içindeki engelli genci çıkartarak hastaneye kaldırdılar" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA