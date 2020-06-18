Yanan otomobilde yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
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Yanan otomobilde yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atıp, yanan otomobilden oğlunu ve kendisini ağır yaralı olarak kurtaran Özden Karamuk (37), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yanan otomobilde yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
18.06.2020 23:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:50

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atıp, yanan otomobilden oğlunu ve kendisini ağır yaralı olarak kurtaran Özden Karamuk (37), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. 

Kaza, 15 Haziran günü sabah saatlerinde İzmir- Çeşme yolu Alaçatı yakınında meydana geldi. İbrahim Örsçelik (40) yönetimindeki 35 AH 256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp, taklalar atarak ters döndü. 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, bir anda alev aldı. Otomobildeki Özden Karamuk oğlu Kayra Karamuk'u (9) ile kendisini araçtan çıkardı. Anne ve oğlu ağır yaralı olarak kurtulurken, sürücü İbrahim Örsçelik ve kızı İlayda Örsçelik (22) ise otomobilde yanarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası ağır yaralanan Karamuk ve oğlu Kayra, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Özden Karamuk, daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Özden Karamuk, 3 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Karamuk'un cesedi morga konuldu. Kayra Karamuk'un ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA

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