YANAN OTOMOBİLDE UZMAN ÇAVUŞUN CESEDİ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YANAN OTOMOBİLDE UZMAN ÇAVUŞUN CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde yanan otomobilde uzman çavuş İsmail Gezer'in cansız bedeni bulundu.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde yanan otomobilde uzman çavuş İsmail Gezer'in cansız bedeni bulundu.

Olay, Özbek Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 63 ADA 174 plakalı otomobilde yangın çıktı. Alev alan aracı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yapılan incelemede, araçta yanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin ilçede görevli 2 çocuk babası uzman çavuş İsmail Gezer'e ait olduğu belirlendi. Gezer'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YANAN OTOMOBİLDE UZMAN ÇAVUŞUN CESEDİ BULUNDU

YANAN OTOMOBİLDE UZMAN ÇAVUŞUN CESEDİ BULUNDU

YANAN OTOMOBİLDE UZMAN ÇAVUŞUN CESEDİ BULUNDU

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Özbek, Çavuş, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title