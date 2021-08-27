Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
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Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 33 NG 258 plakalı otomobil, TEM otoyolu Tarsus Batı Gişeleri yolu üzerinde seyir halinde iken yanmaya başladı. Sürücünün yol kenarına park ettiği araçtaki yangın hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürüldü. Neden çıktığı bilinmeyen yangında yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı. Araç ise kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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