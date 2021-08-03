Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir otomobilde çıkan yangından dolayı araç kullanılmaz hale geldi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir otomobilde çıkan yangından dolayı araç kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, Kisecik Mahallesi'nde M.Ö. adlı kişinin kullandığı 33 NFS 92 plakalı otomobil seyir halindeyken aracın ön kaput kısmından alev çıktı. M.Ö. hemen otomobilini park ederken, araç bir anda alev topuna döndü. Sürücünün kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı aracı kullanılmaz hale geldi. - MERSİN

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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