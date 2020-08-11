Yanan otobüsün yolcuları o anları anlattı Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü bir anda alevlere teslim oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü bir anda alevlere teslim oldu. Otobüsteki 20 yolcu yangından kurtulurken, yolcular dehşet anlarını anlattı.

Yangın, Çekmeköy'de Kuzey Marmara yolu Çamlık mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan TEMSA marka yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin çoğalmasıyla yolcu otobüsü alev topuna döndü. Otobüste bulunan yolcular şoförün durumu fark etmesi üzerine yangından son anda kurtuldu. Yanan otobüsün yolcuları ise o anları anlattı.

Alevlere teslim olan otobüsün muavini, "Araba seyir halindeyken duman çıktı. Araba alev aldı. Arabayı sağ çektik. 23 kişiydik" dedi.

Otobüsün yolcularından biri ise, "Nişanlımı görmeye gelmiştim. Birden bire dumanlar yükseldi arka taraftan. Allahtan süren arkadaşımız sakindi. Panik yapmadan aracı park etti. Park edince bizi dışarı çıkardılar. Alevler yükseldi, patlamaya başladı. Öldürmeyen Allah öldürmüyor" dedi.

Olayı yaşayan bir diğer yolcu, "Yola çıktıktan iki saat sonra arabanın klimaları çalışmıyordu. Havalandırmaları da havalanmıyordu. Ön tarafa geldik orası serin diye. Baktık arkada yangın çıktı. Araba da hızlı geliyor. Şoförün soğukkanlı olması çok iyi oldu. Arabaya birden frene bassa takla da atardı. Birden büyük alev aldı arabanın arkasından muhtemelen" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA