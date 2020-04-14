Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü - Haber
Aydıncık, Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Çerte ve Aydıncık köyleri arasındaki mera alanda çıkan yangın, köylülerin yangın söndirme tankerleriyle müdahale etmesi sonucu söndürüldü.

14.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:33
Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Çerte ve Aydıncık köyleri arasındaki mera alanda çıkan yangın, köylülerin yangın söndirme tankerleriyle müdahale etmesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Emet ilçesine bağlı Çer ve Aydıcık köyleri arasında mera alanda bulunan otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın salkık alana doğru yayıldı ve bölgede bulunan söğüt ağaçları tutuştu. Yangına hemen müdahale eden Aydıncık köyünde yaşayan vatandaşlar, köylerinde bulunan yangın söndirme tankeriyle yangının ormanlık alana doğru ilerlemesini önleyip kontrol altına aldılar.

Yaklaşık 500 metrekare alanda etkili olan yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haber
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haber
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haber
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haber
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
'Maaşın var, bakacaksın' yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haber
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması...
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız
Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Hadise Cemal Can Serdar Ortaç Levent Yamanel
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 12:04:15. #1.14#
title