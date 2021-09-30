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Yanan ormanlık alan yeşerdi

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Yanan ormanlık alan yeşerdi 2 bin 675 hektarlık yeşeren saha havadan görüntülendi Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yılın yaz ayında çıkan yangında kül olan alana atılan tohumlar yeşerdi.

KOZAN, ADANA (İHA) - Yanan ormanlık alan yeşerdi

2 bin 675 hektarlık yeşeren saha havadan görüntülendi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yılın yaz ayında çıkan yangında kül olan alana atılan tohumlar yeşerdi. 2 bin 675 hektarlık yeşeren saha havadan görüntülendi.

23 Ağustos 2020 tarihinde çıkan yangın sonrası Mat ayında toprakla buluşturulan fidan ve kızılçam tohumları yeşerip boy verdi, küle dönen saha yerini yeşil örtüye bıraktı.

Kuyubeli, Çürüklü, Karahamzalı, Minnetli, Eskimantaş, Boztahta, Çamlarca ve Acaryayla mahallelerinin etkilendiği yangında yeşeren alanlar havadan drone ile görüntülendi.

Yöre sakinlerinden Kerem Kandemir, bu yıl kurak geçmesine rağmen geç de olsa ormanın yeniden yeşermeye başladığını belirterek, "Ciğerlerimiz yandı. Buralar yemyeşil olsun istiyoruz. Hala teras yapım çalışmaları sürüyor. Hala fidan ekimi sürüyor. Her yer kuru ama her yer yeşil olsun istiyoruz. Ekilen tohumlar yeşermeye başladı bizlerde mutluyuz ormanı böyle görünce" diye konuştu.

Yanan ormanlık alan yeşerdi

Yanan ormanlık alan yeşerdi

Yanan ormanlık alan yeşerdi

Yanan ormanlık alan yeşerdi
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri
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