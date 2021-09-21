Yanan ormanları bırakıp, can kaybı olmasın diye savaştılar

CUMHURİYET tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangınıyla mücadelelerini anlatan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Bir an geldi ki artık arkadaşlarımıza 'Ormanı bırakalım can kaybı olmasın' talimatı verdik" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 noktada başlayan, 75 bin hektarlık alanın kül olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında 2'si ormancı 8 kişi hayatını kaybetti. 10 gün süren orman yangını, Manavgat'ta başlayıp komşu ilçeler Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya'da 59 mahalleyi yok etti. Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen itfaiye aracı, arazöz, su tankı, TOMA gibi birçok araç yangına müdahale etti. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu, nefesini tutarak izlediği ve 220 saatin sonunda kontrol altına alınabilen yangında, DHA Antalya Bürosu'nun muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği 24 bin fotoğraf arasından seçilen 45 fotoğraf, sergilendi. Antalya Kent Müzesi Vatan Binası'nda ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi H Blok Atrium'da eş zamanlı açılan ' Yangın Yeri' sergisinin açılışına katılan protokol üyeleri, Manavgat orman yangınıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat yangınında birçok kişinin yangın için seferber olduğunu aktararak, "Ülkenin dört bir tarafından gelen, gencinden yaşlısına herkes cansiparane acılarımızın hafifletilmesi için destek oldu. Bizi biz yapan duyguları hala kaybetmediğimizi gösterdiler. Hala insan olduğumuzu bu süreç bir daha hatırlattı. Allah, ülkemin hiçbir noktasında bu acıyı bir daha yaşatmasın" dedi.