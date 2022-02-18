Yanan ormanlar "altın damlayan ağaç" ile yeşerecek

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme Yarımadası'ndaki yanan orman alanlarına, ticari değeri nedeniyle "altın damlayan ağaç" olarak nitelendirilen sakız fidanları dikiliyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ekim ayı sonunda başlayan ve mart ayı ortasında sona erecek fidan dikim sezonu kapsamında, yanan orman alanlarında ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yanan alanları, bulunduğu bölgenin doğal ağaç varlığına göre yeniden yeşertmeye çabalayan ekipler, ağaç türlerinin varlığını korumaya önem gösteriyor.

Bu kapsamda İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerini kapsayan Çeşme Yarımadası'nda yanan orman alanlarına sakız fidanı dikiliyor.

Çalışmalarla, yangın ve kesim gibi sebeplerle yıllar içinde sayıları azalan sakız ağaçlarının bölgede yeniden çoğaltılması ve burada yaşayanların bundan gelir elde etmesi, elde edilecek ürünlerin de dış pazarda satılması hedefleniyor.

3 senede 15 bin sakız fidanı dikildi

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine Urla'nın Balıklıova Mahallesi Gerence Körfezi mevkisinde 15 Ağustos 2021'de çıkan yangının 347 hektarlık alanda etkili olduğunu, alandaki sandal, delice zeytin ve yabani sakız gibi ağaç türlerinin zarar gördüğünü dile getirdi.

Yangının hemen ardından ağaçlandırma çalışmalarına başlandığını kaydeden Derince, "Asli olarak bu coğrafyanın ürünü olan sakız ağaçlarıyla ağaçlandırmayı istedik. Maalesef sakız noktasında Çeşme Yarımadası fakir. Sakızı tekrar ana yurduna döndürmek istiyoruz. Bu sebeple burada 5 bin 500 sakız fidanı diktik." diye konuştu.

" Türkiye'yi sakız üretiminde öne geçirmeyi hedefliyoruz"

Derince, son 3 senede çeşitli ilçelerde 15 bin sakız fidanı diktiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Sakızı ana yurduna döndürerek Yunanistan'ı bu konuda monopol olmaktan çıkarıp, Türkiye'yi sakız üretiminde öne geçirmeyi hedefliyoruz. 'Sakız, bu coğrafyada kalmadı.' desek yerinde. Sadece bazı bahçelerde korunmuş. Dikilen sakız fidanı sayısını 3-4 yıl içinde 50 binlere, hatta daha yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. Sakızın yetişebileceği yanan alanlar ile ağaçlandırma programında olan her yerde sakızlık kurmayı hedefliyoruz."

Fidanların sağlıklı bir ağaç olması için 5 sene boyunca bakımlarını yaptıklarını anlatan Derince, "Sakız ağacı yaklaşık sekizinci seneden sonra sakız vermeye başlar. İlk zamanlarda 200-300 gramdan başlar, 1,5 kiloya kadar bir ağaçta sakız oluşur. Sakız ekonomik değeri yüksek bir ürün. Onun için bu sakızlar olduğunda köylülere öncelikle bunun üretiminin eğitimini vereceğiz. Köylülere bir iş kapısı olacak. Onlar toplayacak. Burada bunun bir pazarını oluşturacağız ve dünyaya ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Derince, her orman yangını sonrasında "Yanan alana otel, villa yapılacak" iddialarının ortaya atıldığını hatırlatarak, "Burası deniz kenarında bir alan. Kamuoyunda söylenenin aksine bir metrekaresine bile villa, otel yapılmadı. Toprak olan her metrekaresi ağaçlandırıldı." dedi.