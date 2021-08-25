Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
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Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 günde söndürülen 75 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının ardından tabiat yeniden canlanıyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 günde söndürülen 75 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının ardından tabiat yeniden canlanıyor. Küle dönen ormanlık alanda 7 bitki türü filizlendi, 20 metrekarelik alanda 15 bitki yeşerdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayıp kısa sürede Akseki, İbradı, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerine sıçrayan orman yangını 10 günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 75 bin hektar alanın zarar gördüğü yangın, Türkiye'nin en büyük yangınlarından biri oldu. Yangının ardından yaraların sarılmaya devam ettiği bölgede ağustos ayı başlarında yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte bölgede 1 ay gibi kısa süre içerisinde yeniden hayat belirtisi görüldü. Küllerin arasından yeşeren ilk filizler ise hayıt bitkisi oldu. Simsiyah orman tabanından yükselen yeşil renkli bitkiler umut ışığı olurken, orman işletme müdürlükleri de yanan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yeşeren bitkilerle ilgili çalışma yapan uzmanlar, ilk olarak sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbitin yanan alanlarda filizlendiğini tespit etti. Kesilecek ağaçları da işaretleyen uzmanlar, kesim işleri bittiğinde tekrardan yeşertme çalışmaları için ya tohumlama ya da genç fidan dikimi yöntemine başvuracak. 20 metrekarelik yanan alanda en az 15 kökün yeşerdiği gözlendi.

Akseki Orman İşletme Müdürü Mustafa Sedat Çalış, yangının hemen ardından çalışmalara başlayarak doğanın yeniden kendisini toplamasına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Tespit çalışmalarının devam ettiğini de belirten Çalış, Akseki'de dozer ve iş makineleri ile sürüm devam ederken tabiatın da kendisini yenilediğini söyledi. Çalış, "Sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbit gibi bitkilerin kütük sürgünü vermek suretiyle yenilendiklerini gördük. Yılsonu itibariyle alanın gençleştirme çalışmasına başlamayı planlıyoruz" dedi.

Yapılan çalışmalarda tabiatı taklit etmeye çalıştıklarını ifade eden Çalış, "Tabiatın sırrını çözmeye çalışıyoruz. En iyi ormancı tabiatı en iyi taklit edendir. Arazinin toprak ve ana kaya yapısına göre ya doğal gençleştirme ya da dikim yapılacak" diye konuştu.


Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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