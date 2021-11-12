KOZAN, ADANA (İHA) - Yanan orman alanları fidanla buluştu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle yanan ormanlık alanlara fidan dikildi.

Eskimantaş Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, 23 Ağustos 2020 tarihinde Kuyubeli Mahallesi'nden başlayarak çıkan orman yangınında toplamda 2 bin 682 hektarlık sahanın yangından zarar gördüğünü, bin 877 hektar sahanın doğal yolla gençleştirildiğini, geriye kalan 805 hektar sahanın dikim yolu ile ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Yangından zarar gören Eskimantaş, Karahamzalı, Minnetle, Çamlarca, Çürüklü, Boztahta ve Kuyubeli mahallelerinde yaşayan orman köylüsüne, aynı yıl içerisinde ORKÖY kapsamında toplamda 3 milyon 555 bin 619 TL destekleme ödemesi yapıldığını hatırlatan Küçükateş, "Yanan alanların tamamını bundan sonra çıkabilecek orman yangınlarında yerleşim yeri etrafında yangına dirençli türler ile mahalleler çevresinde koruma bandı oluşturulacak. Çalışmaların tamamı yıl sonu itibariyle bitirilmiş olacak" dedi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'da, yanan ormanları korumak gerektiğini ve bir ağacın yeniden büyümesi için onlarca yıl geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can ise Kozan ve bölgesinde 2020 ve 2021 yıl içerisinde büyük yangınların çıktığına dikkat çekerek, bu alanların hızlı bir şekilde yeniden ağaçlandırılması için çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgi verdikten sonra etkinliğe katılanlar kızılçam, harnup ve selvi fidanlarını toprakla buluşturarak ilk can suyunu verdiler.