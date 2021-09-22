Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çalan hırsızlar, yakalandı - Haberler
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Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çalan hırsızlar, yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Haberler | Güncel
Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çalan hırsızlar, yakalandı

MERSİN'in Anamur ilçesinde yanan ormanlık alanların tekrar ağaçlandırılması için bekletilen 450 kilogram kızıl çam tohumunu çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde yanan ormanlık alanların tekrar ağaçlandırılması için bekletilen 450 kilogram kızıl çam tohumunu çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumunun önceki çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. İstasyonun güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı. Tohumlar, yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çalan hırsızlar, yakalandı

Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çalan hırsızlar, yakalandı

Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çalan hırsızlar, yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çalan hırsızlar, yakalandı - Haberler
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