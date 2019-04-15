Yanan Notre Dame Katedrali'nin Kulesi Çöktü

Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan yangında Notre Dame Katedrali'nin kulesi çöktü. Fransa'nın başkenti Paris'te her yıl yaklaşık 13 milyon turistin ziyaret ettiği en ünlü yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali'nin çatısında yangın çıktı. Olay yerine gelen yüzden fazla itfaiye erinin müdahale ettiği yangında katedralin kulesi çöktü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olay yerine gideceği öğrenildi. Polisin olay yerine giriş çıkışları kapattığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA