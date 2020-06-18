Yanan mutfak tüpü korkuttu Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan mutfak tüpü korkuttu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan mutfak tüpü korkuttu. Tüpe müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 0939 Sokak'ta bulunan ve A.K.'nin kiracı olarak oturduğu evin mutfak bölümünde bulunan tüp, henüz bilinmeyen bir nedenden olayı parladı. Bu esnada mutfak bölümünde yangına sebep olan tüpü, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda maddi hasar oluştu. - MERSİN

Kaynak: İHA