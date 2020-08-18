Yanan motosiklet, kovalarla taşınan suyla söndürüldü BURSA'da seyir halindeyken alev alan motosiklet, çevredekilerin kovalarla taşıdığı suyla söndürüldü.

BURSA'da seyir halindeyken alev alan motosiklet, çevredekilerin kovalarla taşıdığı suyla söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde çıktı. Furkan Bayerler (22) yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Beyerler motosikletten inip, uzaklaştı. Alevler kısa sürede motosikleti sardı. Durumu fark eden vatandaşlar, kovalarla su getirerek yangını söndürdü.İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA