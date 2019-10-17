Yanan kaplumbağanın görüntüsü yürekleri sızlattı

17.10.2019 15:20

Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangında küle dönen kaplumbağanın görüntüsü yürekleri sızlattı.



Her yıl milyonlarca canlının yandığı otluk ve anız yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Adıyaman merkez Kab Cami Mahallesi Atatürk Stadı yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Yedi Kardeşler Türbesi yakınındaki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yanmış bir kaplumbağa görüldü. Küle dönen kaplumbağanın görüntüsü yürekleri sızlattı.



Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA