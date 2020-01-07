Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
İzmir'in Bornova ilçesinde yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
07.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:52
İzmir'in Bornova ilçesinde yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi 6130 Sokakta park halindeki 45 U 3958 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle park halindeki diğer kamyonlara sıçramadan söndürüldü.
Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA