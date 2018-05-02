Yanan İş Yerleri Küle Döndü
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Yanan İş Yerleri Küle Döndü

Kilis’te inşaat malzemesi satan iş yeri ile bir hurdacı dükkanı çıkan yangında küle dönerken, yoğun dumanlar kentin üzerini kapladı.

Yanan İş Yerleri Küle Döndü

Kilis'te inşaat malzemesi satan iş yeri ile bir hurdacı dükkanı çıkan yangında küle dönerken, yoğun dumanlar kentin üzerini kapladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.30 sıralarında çevre yolunda bulunan T.S.'ye ait inşaat malzemeleri satan iş yeri ile yanındaki E.K.'ye ait hurdacı dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle plastik malzemelerin tutuşmasıyla bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yangının nedenine ilişkin araştırmanın devam ettiği öğrenildi. - KİLİS

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