Yanan iş yerine geçmiş olsun ziyareti
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Yanan iş yerine geçmiş olsun ziyareti

Yanan iş yerine geçmiş olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde meydana gelen yangında iş yeri zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde meydana gelen yangında iş yeri zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tarihi Koza Han'ın taç kapısına bitişik bulunan dönerci büfesinde geçen cumartesi günü elektrik tesisatından çıkan yangında maddi hasar meydana gelmişti. Çarşı esnafı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülmüştü. Olayın hemen ardından, yangın sebebiyle maddi hasarın oluştuğu dükkan Osmangazi Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yangında zarar gören iş yerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Dükkan sahibi Salih Özgürler ve çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Dündar, belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. - BURSA

Yanan iş yerine geçmiş olsun ziyareti
Yanan iş yerine geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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