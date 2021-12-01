YANAN İETT ARACINI BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerinde yanan İett otobüsüne ilk müdahaleyi Başakşehir Belediyesi ekipleri yaptı. Yanan otobüs bir saat süren çalışmaların ardından söndürülürken olayda can kaybı yaşanmadı.

Başakşehir'de, gece saatlerde Hürriyet Bulvarı'nda seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yanan İETT otobüsüne ilk olarak Başakşehir Belediyesi personeli müdahale etti. İçinde yolcu bulunmayan otobüsten yükselen alevlere müdahale eden belediye ekipleri, olay yerine itfaiye ekipleri gelene kadar söndürme çalışmasına devam etti. Otobüsü saran alevler bir saatlik çalışmanın ardından söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

'EKİPLERİMİZİ KUTLUYORUM'

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yanan İETT otobüsüne ilk müdahaleyi gerçekleştiren personeli tebrik etti. Sosyal medya hesaplarından olaya ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Kartoğlu, 'Hürriyet Bulvarı'nda seyir halinde alev alan İETT aracına arazöz aracımız ile müdahale eden ekiplerimizi canı gönülden kutluyorum. Can kaybının olmaması hepimizi sevindirdi. Bir daha bu olaylar tekrarlanmaz inşallah. İETT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.