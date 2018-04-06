Yanan Hastane Bu Sabah Havadan Böyle Görüntülendi
Yanan HASTANE BU SABAH HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ (hd)YANAN HASTANE BU SABAH HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİHaber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam çıkan yangının ardından binanın son durumu havadan görüntülendi.
Yanan HASTANE BU SABAH HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ (hd)
YANAN HASTANE BU SABAH HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam çıkan yangının ardından binanın son durumu havadan görüntülendi.
Hastane binasının son hali bu sabah görüntülendi. Yangında hastanenin dış kaplamasının büyük bölümünün yandığı görülüyor.