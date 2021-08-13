Yanan geri dönüşüm aracını vatandaşlar söndürdü
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Yanan geri dönüşüm aracını vatandaşlar söndürdü

Yanan geri dönüşüm aracını vatandaşlar söndürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde geri dönüşüm aracında çıkan yangın çevredekilerin yardımıyla söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde geri dönüşüm aracında çıkan yangın çevredekilerin yardımıyla söndürüldü.

Olay, Gazipaşa Mahallesi 1902 sokak üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 38 JK 824 plakalı geri dönüşüm pikabı seyir halindeyken duman çıkmaya başladı. Sürücü E.Y. aracı hemen park ederek, alev alan eşyaları söndürmek istedi. Araç arkasında bulunan geri dönüşüm eşyaları yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar evlerinden hortum getirerek, çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Yangın büyümeden söndürüldü. - MERSİN

Yanan geri dönüşüm aracını vatandaşlar söndürdü
Yanan geri dönüşüm aracını vatandaşlar söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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