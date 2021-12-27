Yanan evinin çatısından düşerek hastanelik oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yanan evinin çatısından düşerek hastanelik oldu

Yanan evinin çatısından düşerek hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 2 gün önce yanan evinin çatısında temizlik çalışması yapan bir kişi düşerek hastanelik oldu.

ÇAY, AFYON (İHA) - Samsun'da 2 gün önce yanan evinin çatısında temizlik çalışması yapan bir kişi düşerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Turhan'a ait tek katlı evde 2 gün önce yangın çıktı. Ahmet Turhan, temizlik çalışması için yanan evinin çatısına çıktı. Çatıdan düşen Turhan yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. - SAMSUN

Böyle sorumsuzluk olmaz! Afganistanlı bebeği, çıkan yangında kapıyı kıran komşusu kurtardı

Böyle sorumsuzluk olmaz! Afganistanlı bebeği, çıkan yangında kapıyı kıran komşusu kurtardı

 Son Dakika | Uludağ'da otelde yangın paniği

Son Dakika | Uludağ'da otelde yangın paniği

 6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi

6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title