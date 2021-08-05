Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti (2)
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Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti (2)

Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEŞEKKÜRİletişim Başkanı Fahrettin Altun, DHA'nın 'Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti' başlığıyla servis ettiği haberin görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEŞEKKÜR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DHA'nın 'Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti' başlığıyla servis ettiği haberin görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Orman işçilerine karpuz ikram eden Hüseyin Yıldırır'a teşekkür eden Altun, "Hüseyin Yıldırır, 93 yaşında. Antalya'daki yangında evini kaybetti. Bahçesindeki meyveleri yangını söndürmek için uğraşan görevlilere getirdi. Dilindeki tek duası şuydu;  'Allah, devletime ve milletime huzur versin.' Senin o koca yüreğin vatanın ta kendisidir Hüseyin Dede" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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