YANAN EVİNİN BAHÇESİNDEKİ KARPUZLARI ORMAN İŞÇİLERİNE İKRAM ETTİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Gülbahar köyünde çıkan orman yangınında evi yanan Hüseyin Yıldırır (93), bahçesinde alevlerin ulaşmadığı karpuzlardan orman işçilerine ikram etti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Gülbahar köyünde çıkan orman yangınında evi yanan Hüseyin Yıldırır (93), bahçesinde alevlerin ulaşmadığı karpuzlardan orman işçilerine ikram etti. Yıldırır, "Bundan sonra ne yapacağım ben evi barkı; milletimiz ve devletimiz huzurlu olsun. Bana köşk yapsalar, devletim huzursuz olduktan sonra ne yapayım ben köşkü?" dedi.

İlçede çıkan orman yangınında yerleşim yerleri zarar görürken, Gülbahar köyünde Hüseyin Yıldırır'ın yalnız yaşadığı tek katlı evi de yandı. Yangından son anda sağ kurtulup kızının yanına yerleşen Yıldırır, söndürme çalışmalarının ardından köpeği ile birlikte yanan evine döndüğünde büyük hüzün yaşadı. Orman işçilerinin eşlik ettiği Yıldırır, evinin tamamen yandığını gördü. Yıldırır, orman işçilerine köpeğini kurtardığını; ancak evdeki 4 kedisini çıkaramadığını anlattı. Bahçeyi de gezen Yıldırır, alevlerin ulaşmadığı karpuz ve meyvelerinden orman işçilerine ikram etti. Yıldırır'ın, uzun yıllar yaşadığı evi tamamen yanmasına rağmen metanetini korumaya çalıştığı görüldü. Yıldırır, evinin bahçesinde yanan kütüğün üzerine kuşlar için de yem ve su da bıraktı.

'ALLAH DEVLETE HUZUR VE DÜZEN VERSİN'

Evi yandıktan sonra kızının yanında geçici olarak kaldığını anlatan Hüseyin Yıldırır, "Evim yandı. Devletim yapar yapmaz bir şey diyemem. Ben çadırda büyüdüm. Allah devletimize milletimize huzur ve güzellik versin. En büyük şeyim huzur. Huzurum olmasa burada konuşamam, yürüyemem. Yeter ki şu devletin şu milletin huzuru bozulmasın. Ben 93 yaşına geldim. Bundan sonra ne yapacağım evi barkı; milletimiz ve devletimiz huzurlu olsun. Ben devletimi, milletimi yıprandırmak istemem. Devletimden bir şey istemem, devletim bana lazım olan her şeyi yapar gönderir. Bana köşk yapsalar, devletim huzursuz olduktan sonra ne yapayım ben köşkü? Ev yapılır; yapılmazsa da önemli değil çadırda da dururuz. Ben devletime 'bana ev yap' diye diyeceğim bir şey yok. Allah devlete millete huzur ve düzen versin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı