YANAN EVİNİ UNUTTU, YAVRU KEDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
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YANAN EVİNİ UNUTTU, YAVRU KEDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da alevlere teslim olan evindeki kedileri kurtarmak isteyen Çelebi Cindil (45), "kedilerim içeride" diyerek eve girmeye çalıştı.

ÇORUM'da alevlere teslim olan evindeki kedileri kurtarmak isteyen Çelebi Cindil (45), "kedilerim içeride" diyerek eve girmeye çalıştı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından güçlükle durdurulan Cindil, alevlerin söndürülmesinin ardından sağlık durumu iyi olan 6 yavru kedisine kavuştu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yeniyol Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dışarıda olan ve tek yaşayan Çelebi Cindil, dumanları görünce apartmana doğru koşarak 'Kedilerim içeride' diyerek eve girmeye çalıştı. İtfaiye ve polis ekipleri, Cindil'in alevlerin arasına girmesini engelledi. Cindil, vatandaşlar ve ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren Cindil, 6 yavru kediyi karton kutuya koyarak dışarı çıkardı. Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

YANAN EVİNİ UNUTTU, YAVRU KEDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
YANAN EVİNİ UNUTTU, YAVRU KEDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
YANAN EVİNİ UNUTTU, YAVRU KEDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
YANAN EVİNİ UNUTTU, YAVRU KEDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
YANAN EVİNİ UNUTTU, YAVRU KEDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
YANAN EVİNİ UNUTTU, YAVRU KEDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
YANAN EVİNİ UNUTTU, YAVRU KEDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
YANAN EVİNİ UNUTTU, YAVRU KEDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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