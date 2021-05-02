Yanan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı
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Yanan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | Yerel

- Yanan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı Samsun'da bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe sebep olurken, yanan evde kiracı olarak bulunan şahıs," Ben yakmadım" diyerek olay yerinden kaçtı.

- Yanan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı

SAMSUN - Samsun'da bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe sebep olurken, yanan evde kiracı olarak bulunan şahıs," Ben yakmadım" diyerek olay yerinden kaçtı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen E.C.'nin kiracı olarak yalnız yaşadığı 4 katlı apartmanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Alevler evin biranda zararken, yangın sırasında evde bulunan E.C.'nin "Ben yakmadım" diyerek evden kaçtığı ileri ileri sürüldü. Yangın itfaiyeye ve polise haber verildi. Samsun Byükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis yangın yerinden kaçan E.C.'yi bulmaya çalışıyor. Evleri yangından dolayı zara gören komşular polise şikayette bulundular. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yanan evini bırakıp 'Ben yakmadım' diyerek kaçtı
Yanan evini bırakıp 'Ben yakmadım' diyerek kaçtı
Yanan evini bırakıp 'Ben yakmadım' diyerek kaçtı
Yanan evini bırakıp 'Ben yakmadım' diyerek kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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