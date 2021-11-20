YANAN EVİNE ODUN ATTI

İNEGÖL, BURSA (DHA) - Bursa'da evinde yangın çıkmasına sinirlendiği belirtilen ev sahibi, alevlerin arasına odun attı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Kırsal Muratbey Mahallesi'nde, Mücahit B'nin (68) yaşadığı tek katlı evde, iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Mücahit B., alevlerin arasından güçlükle dışarıya çıkarken, yangını gören mahalleli itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin gelmesi beklenirken, sinirli olduğu belirtilen ev sahibi Mücahit B. yanmakta olan evine odun parçası attı. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, vücudunda hafif yanıklar olan Mücahit B. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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