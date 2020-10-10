Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
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Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu

10.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:36

Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu Yaşlı kadın alevlerin evine geldiğini sandı, görevliler güçlükle tuttu Hatay'ın Belen ilçesinde devam eden orman yangını bir siteye sıçradı.

Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu

Yaşlı kadın alevlerin evine geldiğini sandı, görevliler güçlükle tuttu

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde devam eden orman yangını bir siteye sıçradı. Alevlerin evine ulaştığını gören bir yaşlı kadın ve kocası ise görevlilerce güçlükle engellendi.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkiinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını, halen kontrol altına alınamadı. Rüzgarın da etkisiyle sürekli farklı noktalara sıçrayan alevler, son olarak bir siteye sıçradı. Site içerisinde bulunan birçok bina alev alırken, bir yaşlı kadın ve kocası alevlerin evlerine geldiğini fark edince evine koşmaya çalıştı. Demir bariyeri aşarak evine gitmeye çalışan yaşlı kadını görevliler güçlükle engelleri. Yaşlı kadın ve kocası uzun uğraşlar sonucu alandan uzaklaştırılırdı. Daha sonra yangının kendi evlerine sıçramadığını öğrenen yaşlı adam, "İnşallah herkes zararsız bir şekilde bu yangını atlatır" diyerek olay yerinden ayrıldı.

Diğer yandan sitede alev alan daireler kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BAYRAK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 14:53:03. #1.14#
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