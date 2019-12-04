: Yanan evdeki felçli adamı jandarma kurtardı

04.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:40

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan felçli yaşlı adam jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Yerkesik Mahallesi'nde, Mutlu Demir'e ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İçeride bir kişinin olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, dumanların yükseldiği eve girerek, 70 yaşındaki felçli İbrahim Demir'i dışarı çıkardı. 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan Demir'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Mutlu Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de elektrik arızası dolayısıyla buzdolabının yandığını söyledi.

Yangının yine elektrik kaynaklı çıktığını düşündüklerini ifade eden Demir, "İlkokula giden oğlumu okula bırakmak için evden ayrılırken sobayı kontrol ettim. 'Ev yanıyor' diye telefon gelince koşarak geldim. Yerkesik Jandarma Komutanlığı ekiplerinden Allah razı olsun. Yangına ilk müdahaleyi yapmışlar ve 8-10 yıldır felçli olan amcamı kurtarmışlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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