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Yanan evde yaşlı şahsın cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yanan evde yaşlı şahsın cansız bedeni bulundu

Düzce'de iki katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 75 yaşındaki şahıs, yanarak hayatını kaybetti.

Düzce'de iki katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 75 yaşındaki şahıs, yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Düzce merkezinde bulunan Hüseyin Kıl Mahallesi Çilimli Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binan giriş katından dumanlar çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekipleri eşliğinde girdikleri evde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede 75 yaşındaki Labarnas Alpman adlı şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, evde kiracı olarak kaldığı öğrenilen şahsın cansız bedeni ve evde inceleme başlattı. - DÜZCE

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