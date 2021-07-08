YANAN EVDE MAHSUR KALAN ÇİFT İLE ENGELLİ OĞULLARINI MAHALLELİ KURTARDI
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YANAN EVDE MAHSUR KALAN ÇİFT İLE ENGELLİ OĞULLARINI MAHALLELİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da elektrik konağından çıkan yangında evde mahsur kalan Saliha- Mustafa Karabaşoğlu çiftiyle bedensel engelli oğulları Çağrı Karabaşoğlu'nu (28) mahalleli kurtardı.

SAMSUN'da elektrik konağından çıkan yangında evde mahsur kalan Saliha- Mustafa Karabaşoğlu çiftiyle bedensel engelli oğulları Çağrı Karabaşoğlu'nu (28) mahalleli kurtardı.

İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında iki katlı bir evin ikinci katından dumanların yükseldiğini fark eden mahalleli, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde bulunan Saliha ve Mustafa Karabaşoğlu çifti ile bedensel engelli oğulları Çağrı, içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerini beklemeden yardıma koşan mahalleli, evin balkonuna merdiven dayayıp, salonda kurtarılmayı bekleyen aileyi aşağı indirdi.

Dumandan etkilenen Karabaşoğlu çifti ile oğulları, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin salon bölümünün kullanılmaz hale geldiği yangının, elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Karabaşoğlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

YANAN EVDE MAHSUR KALAN ÇİFT İLE ENGELLİ OĞULLARINI MAHALLELİ KURTARDI
YANAN EVDE MAHSUR KALAN ÇİFT İLE ENGELLİ OĞULLARINI MAHALLELİ KURTARDI
YANAN EVDE MAHSUR KALAN ÇİFT İLE ENGELLİ OĞULLARINI MAHALLELİ KURTARDI
YANAN EVDE MAHSUR KALAN ÇİFT İLE ENGELLİ OĞULLARINI MAHALLELİ KURTARDI
YANAN EVDE MAHSUR KALAN ÇİFT İLE ENGELLİ OĞULLARINI MAHALLELİ KURTARDI
YANAN EVDE MAHSUR KALAN ÇİFT İLE ENGELLİ OĞULLARINI MAHALLELİ KURTARDI
YANAN EVDE MAHSUR KALAN ÇİFT İLE ENGELLİ OĞULLARINI MAHALLELİ KURTARDI
YANAN EVDE MAHSUR KALAN ÇİFT İLE ENGELLİ OĞULLARINI MAHALLELİ KURTARDI
YANAN EVDE MAHSUR KALAN ÇİFT İLE ENGELLİ OĞULLARINI MAHALLELİ KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YANAN EVDE MAHSUR KALAN ÇİFT İLE ENGELLİ OĞULLARINI MAHALLELİ KURTARDI - Haberler
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