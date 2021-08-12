Yanan evde itfaiye ve vatandaşın yangın seferberliği
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Yanan evde itfaiye ve vatandaşın yangın seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yanan evde itfaiye ve vatandaşın yangın seferberliği -İtfaiye yangına müdahale ederken vatandaşlar karınca misali elde ele kiremitleri taşıdı Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında itfaiye itfaiye ekipleri evin yanan odalarına müdahale ederken, vatandaşlarda tutuşan çatıda karınca...

Yanan evde itfaiye ve vatandaşın yangın seferberliği

-İtfaiye yangına müdahale ederken vatandaşlar karınca misali elde ele kiremitleri taşıdı

AKSARAY - Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında itfaiye itfaiye ekipleri evin yanan odalarına müdahale ederken, vatandaşlarda tutuşan çatıda karınca misali kiremitleri elden ele taşıyarak itfaiye ekiplerine destek verdi.

Yangın, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem T.'ye ait müstakil evde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Adem T.'nin işte olduğu sırada çıkan yangını fark eden eşi Lütfiye T. çocukları Ahmet T.'yi alarak dışarıya kaçtı. Alevler kısa sürede tüm odaları sararken, yangını fark eden köy halkı durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşlar, yangına itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bir süre sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye ve vatandaşlar arasında büyük bir dayanışma yaşandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da tutuşan çatıya merdivenle çıkarak itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Adeta karınca misali çatıdaki kiremitleri ele ele taşıyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine büyük kolaylık sağladı. İtfaiye ve vatandaşın bu seferberliği herkesin takdirini toplarken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

Yanan evde itfaiye ve vatandaşın yangın seferberliği
Yanan evde itfaiye ve vatandaşın yangın seferberliği
Yanan evde itfaiye ve vatandaşın yangın seferberliği
Yanan evde itfaiye ve vatandaşın yangın seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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