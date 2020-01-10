Yanan ev kullanılmaz hale geldi
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Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde gece yarısı çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

10.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:46
Yanan ev kullanılmaz hale geldi

'ın ilçesinde gece yarısı çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Yolgeçen köyünde meydana geldi. Gece yarısı 'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kar nedeniyle yanan eve güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı. Ancak ev kullanılmaz hale geldi. Olayla yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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