Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
26.05.2020 20:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:10
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kesikkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen V.K'nin ailesiyle birlikte yaşadığı evi içeride kimsenin olmadığı anda kundakladıktan sonra kaçtığı iddia edildi.
Polis ekipleri, yangını çıkardığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA