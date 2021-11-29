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Yanan ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Çameli ilçesinde iki katlı evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde iki katlı evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İkinci katta çıkan yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Çameli ilçesi Arıkaya Mahallesi'nde m

eydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Nizamettin İpek'e ait iki katlı evin ikinci katında bacadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Korku dolu anların yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yangının çıktığı kat kullanılmaz hale geldi. - DENİZLİ

Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Yanan ev kullanılamaz hale geldi

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