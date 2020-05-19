Yanan elektrik teli tehlike saçtı
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Yanan elektrik teli tehlike saçtı

Arnavutköy'de bir elektrik direğinin yanması çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

19.05.2020 03:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 03:46

Arnavutköy'de bir elektrik direğinin yanması çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde elektrik telinin patlama anı esnasında ortaya çıkardığı kıvılcımlar görülüyor.

Olay gece 23.50'de Arnavutköy İlçesi Atatürk Mahallesi İlbeyi Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak da bulunan elektrik teli bilinmeyen bir sebepten koptu. Kopan tel daha sonra etrafa kıvılcımlar saçtı. Kıvılcımların saçıldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilen yangına müdahale etti.

Telden kıvılcımların çıkma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde elektrik telinin patlama anı esnasında ortaya çıkardığı kıvılcımlar görülüyor.

(İHA)

Yanan elektrik teli tehlike saçtı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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