Yanan depodaki zarar 100 bin lira
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Yanan depodaki zarar 100 bin lira

Yanan depodaki zarar 100 bin liraANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan depo yangınında 100 bin lira zararı olduğunu söyleyen işletme sahiplerinden Hüseyin Memes, "Kendimize gelemedik daha. Mağdur olduk" dedi.

Yanan depodaki zarar 100 bin lira
19.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:55

Yanan depodaki zarar 100 bin lira

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan depo yangınında 100 bin lira zararı olduğunu söyleyen işletme sahiplerinden Hüseyin Memes, "Kendimize gelemedik daha. Mağdur olduk" dedi.

Serik'e bağlı Belek Mahallesi yolunda pazar akşamı mobilya imalathane deposunda yangın çıktı. Yangında iş yeri içerisinde bulunan kamyonetle işletmeye ait mobilya yapımında kullanılan malzemeler tamamen yandı.

İşletme sahiplerinden Hüseyin Memes, yangında 100 bin lira zararı olduğunu belirterek, "Yangın çıktığında bana bitişiğimdeki peyzaj işiyle uğraşan arkadaştan telefon geldi. Ben o anda Alanya'daydım. Kardeşim depoya geldi. İş yeri tamamen yanmış vaziyetteydi. Burası bizim mobilya imalathanesinin deposu olarak kullanıyoruz. Yangının çıkış sebebini bilemiyoruz. İş yerinde elektrik şalterleri kapalı. O anda depoda elektrik kullanan bir şey yok. İtfaiye raporu henüz çıkmadı. Depoda o anda kamyonetimiz vardı, mobilya imalatında kullandığımız araçlar ile montajı bekleyen bazı işler vardır. Bunların tamamı yandı. Biz bu ülkenin evladıyız. Zararımız var. Yardımcı olunmasını istiyoruz. Yeni olduğumuz için bir yere kaydımız yok. Kendimize gelemedik daha. Mağdur olduk. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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