YANAN DAİREDE MAHSUR KALAN KİŞİ ÖLDÜ - Haberler
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YANAN DAİREDE MAHSUR KALAN KİŞİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, yanan dairede mahsur kalan Turgay Oğul yaşamını yitirirken, aşağıya atlayan bir kişi ise yaralandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, yanan dairede mahsur kalan Turgay Oğul yaşamını yitirirken, aşağıya atlayan bir kişi ise yaralandı.

Olay sabah saatlerinde, Adapazarı Semerciler Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada pencereden sarkan Osman K. altta bulunan iş yerinin tentesine buradan da yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Osman K.?yi hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürülürken, içeride mahsur kaldığı belirlenen Turgay Oğul'un dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Turgay Oğul'un cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANAN DAİREDE MAHSUR KALAN KİŞİ ÖLDÜ

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Sakarya, Otopsi, Yangın, Güncel, Haber

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